ЗМІ на Коломойському показали дію закону про олігархів. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n160826-oligarhometr-zashkaluie-zmi-pokazaly-diu-zakonu-pro-oligarhiv-na-kolomoyskomu.html

Ракурс

Закон про олігархів 23 вересня ухвалила Верховна Рада — його підтримали 279 депутатів. Спікер парламенту Дмитро Разумков відправив документ на експертизу до Венеціанської комісії.

Як закон діятиме на Ігоря Коломойського, якщо його внесуть у реєстр олігархів, спрогнозувало видання «Бабель».

Олігархам не можна брати участь у приватизації великих об'єктів

Уже кілька років влада готує «Велику приватизацію». Остаточного списку обʼєктів немає, але продавати планують «Турбоатом», вугільну компанію «Краснолиманська», «Президент-готель» у Києві, енергетичну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод (ОПЗ). У двох останніх компаніях у Коломойського був інтерес. У квітні цього року СБУ заявила, що менеджмент «Центренерго» продавав електрику компаніям Коломойського за заниженою ціною. Пов’язані з Коломойським структури намагалися безуспішно купити ОПЗ у 2009 році та зірвали його приватизацію у 2016-му. Якщо Коломойський опиниться в реєстрі олігархів, про ці активи йому доведеться забути.

Олігархам заборонено фінансувати виборчі кампанії, політичні партії, політичну агітацію і демонстрації з політичними вимогами

Цей пункт навряд стане проблемою для Ігоря Коломойського та інших потенційних олігархів — вони давно не фінансують партії та політичні мітинги безпосередньо. Наприклад, ЗМІ та політики пов’язують Коломойського з депутатською групою «За майбутнє", до якої входить його друг Ігор Палиця. А в листопаді 2019 року більшість ЗМІ та Нацбанк звинувачували його у фінансуванні мітингів під НБУ — люди тижнями вимагали зупинити корупцію в Нацбанку. Але довести ці звинувачення ні НБУ, ні журналісти не змогли.

Олігархи повинні регулярно подавати електронні декларації на сайті НАЗК

На відміну від потенційних колег-олігархів Ігор Коломойський вже подавав декларацію у 2015 році, коли був головою Дніпропетровської ОДА. Тоді за рік в Україні він заробив майже 515 млн грн та задекларував вісім квартир.

Публічні службовці — від президента до суддів і вищих чинів СБУ та ДБР — повинні звітувати про спілкування з олігархами в «декларації про контакти»

Раніше Коломойський часто телефонував голові свого холдингу «1+1 media» Олександру Ткаченку. Зараз Ткаченко — глава Міністерства культури. Якщо Коломойський вирішить йому подзвонити або написати, спочатку він має повідомити, що потрапив до реєстру олігархів. Якщо після цього міністр не покладе слухавку і продовжить розмову, протягом дня він повинен подати декларацію про контакт з олігархом. Для цього на сайті РНБО буде окрема електронна форма — там потрібно вказати співрозмовника і тему розмови.

У законі є винятки: олігархи без декларацій можуть зустрічатися з чиновниками, наприклад, у судах або на офіційних заходах, звідки ведуть пряму трансляцію. Але незрозуміло, чи потрібно подавати декларацію, якщо Коломойський і Ткаченко зустрінуться, скажімо, у кулуарах публічного форуму. Головний недолік цієї статті — контролювати контакти чиновників і політиків з олігархами нікому.

Якщо публічний діяч вчасно не подасть декларацію про контакти з олігархом, йому загрожує покарання

Для чиновників передбачена дисциплінарна відповідальність — їм можуть винести догану. Для президента і депутатів — політична. На практиці це означає, що за порушення правил їм нічого не буде. А формально йдеться про те, що виборці повинні запам’ятати порушників і не голосувати за них на наступних виборах.

Є група посадовців, яким пощастило менше — за незадекларований контакт з олігархом їх можуть звільнити. Це стосується глави СБУ та його заступників, омбудсмена, глави Нацбанку, членів Центрвиборчкому, глави Фонду держмайна, директора НАБУ, директора Держбюро розслідувань, генпрокурора та його заступників, членів Вищої ради правосуддя і керівника Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, закон про обмеження впливу олігархів розсварив не тільки фракцію влади та опозицію, але й похитнув віру у свою партію однієї зі «слуг народу». За президентський закон віддали голоси 229 «слуг», а проти була тільки Людмила Буймістер. Очільник фракції СН Давид Арахамія в кулуарах виступив за її виключення.