Партийный «Оскар» и реформа «турборежима» — Арахамия рассказал о Трускавце-2

https://racurs.ua/n160829-partiynyy-oskar-i-reforma-turborejima-arahamiya-rasskazal-o-truskavce-2.html

Ракурс

«Слуга народа» 1−2 октября в Трускавце (Львовская область) проведет выездное заседание фракции. В субботу, 2 октября, на собрании фракции будет присутствовать президент, сообщил в эфире «Украина24″ глава фракции Давид Арахамия.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на 2022 год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Главе Рады Разумкову приглашение пока не присылали, „потому что он внефракционный“, а вот его первый заместитель Руслан Стефанчук будет, поскольку „он менеджер проектов законов так называемой тройки“.

На западе хотят обсудить количество выполненных и не выполненных обещаний, которые давали на выборах.

Арахамия не исключает нового „турбо-режима“ в принятии законов.

Я прогнозирую, что мы выйдем на какую-то концепцию нового турборежима, — отметил глава фракции.

Планируется и церемония награждения, так называемый „партийный Оскар“, а также DJ Set от председателя фракции.

Мы планируем сделать церемонию награждения, условно „партийный Оскар“ — за любого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой ​​"гала-ужин», — отметил нардеп, который планирует выступить в роли ди-джея под псевдонимом David Braun.

На собрание «слуг» в Трускавце позовут генпрокурора Ирину Венедиктову и председателя СБУ Ивана Баканова.

«Ракурс» сообщал, что «Слуга народа» может пополниться новыми нардепами. Партия власти сейчас готовится к масштабному совещанию в Трускавце, на котором президент Украины якобы объявит о кадровых ротациях во власти. В результате изменений нескольких нардепов планируют повысить, а на их место придут следующие в партийном списке.