Оприлюднено одне з кращих фото полярного сяйва, зроблене з МКС

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Полярне сяйво, що барвисто крокує Землею, показали з космосу — астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке поділився приголомшливою фотографією полярного сяйва, яке він зробив зі свого спостережного пункту на Міжнародній космічній станції. Йдеться про одне з кращих зображень полярного сяйва, коли-небудь зроблених на висоті близько 402 км над Землею.

Світлину вдалося зробити цьогоріч 20 серпня. На ній зображено зелені стрічки, які крокують над усією планетою, й вигинаються високо в атмосфері біля горизонту. Під барвистими стрічками над океаном кружляють хмари.

Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве. Повний місяць висвітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло, — написав Песке у Твіттері.

Напарниця Песке, астронавтка NASA Меган МакАртур розповіла, що полярне сяйво теж вразило її.

Я… була вражена тим, наскільки захоплююче воно виглядає насправді і як заворожуюче було побачити це на власні очі, — зауважила МакАртур.

Нагадаємо, перша туристична команда SpaceX спостерігала полярне сяйво на орбіті на початку вересня.

Нагадаємо, ефект полярного сяйва виявили у Тихому океані. Супутник Європейського космічного агентства відобразив гігантську масу бірюзових водоростей, які з орбіти цілком можна прийняти за Північне сяйво.

Полярне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.