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Ракурс
Оприлюднено одне з кращих фото полярного сяйва, зроблене з МКС

Оприлюднено одне з кращих фото полярного сяйва, зроблене з МКС (ФОТО)

28 вер 2021, 12:27
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Полярне сяйво, що барвисто крокує Землею, показали з космосу — астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке поділився приголомшливою фотографією полярного сяйва, яке він зробив зі свого спостережного пункту на Міжнародній космічній станції. Йдеться про одне з кращих зображень полярного сяйва, коли-небудь зроблених на висоті близько 402 км над Землею.

Світлину вдалося зробити цьогоріч 20 серпня. На ній зображено зелені стрічки, які крокують над усією планетою, й вигинаються високо в атмосфері біля горизонту. Під барвистими стрічками над океаном кружляють хмари.

he aurora photographed from the ISS, 20 August 2021. (T. Pesquet/ESA/NASA)

Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве. Повний місяць висвітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло, — написав Песке у Твіттері.

Напарниця Песке, астронавтка NASA Меган МакАртур розповіла, що полярне сяйво теж вразило її.

Я… була вражена тим, наскільки захоплююче воно виглядає насправді і як заворожуюче було побачити це на власні очі, — зауважила МакАртур.

Нагадаємо, перша туристична команда SpaceX спостерігала полярне сяйво на орбіті на початку вересня.

Полярне сяйво, вигляд із Землі Фото: Aurora Borealis Observatory у Фейсбук

Полярне сяйво, вигляд із Землі Фото: Aurora Borealis Observatory у Фейсбук

Полярне сяйво, вигляд із Землі Фото: Aurora Borealis Observatory у Фейсбук


Нагадаємо, ефект полярного сяйва виявили у Тихому океані. Супутник Європейського космічного агентства відобразив гігантську масу бірюзових водоростей, які з орбіти цілком можна прийняти за Північне сяйво.

Полярне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Джерело: Ракурс


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