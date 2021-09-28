Всемирный день сердца отмечают 29 сентября

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29 сентября во мире отмечают Всемирный день сердца. Этот праздник был введен в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца и с поддержкой Всемирной организации здравоохранения.

Сначала этот праздник отмечался в последнее воскресенье сентября, однако с 2011 года имеет фиксированную дату — 29 сентября. Цель праздника — повысить осведомленность населения о болезнях сердца и правильном образ жизни для их предотвращения, а также осуществление пропаганды профилактических мер для уменьшения смертности от болезней сердца.

В наши дни сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире, однако в ряде случаев этих заболеваний можно избежать благодаря изменениям в поведении или привычках.

Также на 29 сентября приходится профессиональный праздник — День отоларинголога. Отоларингология — одна из ветвей медицины, которая специализируется на диагностике и лечении уха, горла, носа.

Дышать, слышать и говорить — одни из наиболее главных потребностей человека. Поэтому и к органам, отвечающие за эти функции, следует относиться максимально внимательно.

Также на 29 сентября приходится День памяти трагедии Бабьего Яра.

Расположенное на северо-западной окраине Киева урочище Бабий Яр — одно из всемирно известных мест трагедий, которые стали символом Холокоста. Только за два дня — 29 и 30 сентября 1941 года — там, по официальным историческим свидетельствам, расстреляли почти 34 тыс. евреев.

Оценки количества уничтоженных в Бабьем Яру варьируются от 70 до 200 тыс. человек.

Во время немецкой оккупации Киева Бабий Яр был местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения, военнопленных, партийных и советских активистов, подпольщиков, членов Организации украинских националистов, а также — по этническому признаку — евреев и цыган.

Православная церковь в этот день чтит память мученицы Людмилы — чешской княгини, жены князя Боривоя I, которую около 871 года окрестил Мефодий Моравский, один из создателей славянской азбуки. Считается, что Людмилу в сентябре 921 года в возрасте около 60 лет убили представители языческой знати страны по наущению ее невестки Драгомиры.

Народные приметы: