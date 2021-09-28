В Крыму оккупанты задержали мать украинского добровольца

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ утром 28 сентября ворвались в квартиру матери украинского добровольца Станислава Краснова, фото: РИА «Новости»

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В Крыму оккупанты задержали 74-летнюю мать украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.

12 сотрудников так называемого «следственного управления ФСБ м. Симферополя» сегодня, 28 сентября, в шесть утра взломали дверь и ворвались в квартиру женщины. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Обыски в доме 74-летней женщины продолжались в течение трех часов с абсолютным нарушением процессуальных прав: без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов , — подчеркнула Денисова.

Отмечается, что в результате были повреждены мебель и личные вещи. Также оккупанты без надлежащего оформления изъяли телефон и другие электронные носители.

После этого женщину доставили в «следственное управление ФСБ», где безосновательно держали несколько часов.

Считаю, такие незаконные и циничные действия представителей так называемой «полиции, ФСБ и следственного комитета» в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной правительству территории, — подчеркнула Денисова.

Денисова отметила, что в связи с этой ситуацией обратилась к генпрокурору РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Сегодня в 5.50 утра мне позвонила мама и сказала, что неизвестные (скорее всего ФСБ) выбивают двери в квартиру, где я прописан в Симферополе. Я услышал грохот выбивания дверей. После этого шесть часов не было связи, — отметил Краснов в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Краснова, оккупанты искали его — якобы он 11 сентября вернулся в Симферополь.

По его словам, сегодняшний инцидент не был случайным репрессиями. Краснов утверждает, что определенные лица, чтобы спровоцировать нападение на его мать, написали в ФСБ заявление, что он якобы находится в Крыму.

Краснов отметил, что это уже четвертый обыск с 2014 года, еще один проводило СБУ в 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича. По словам Краснова, в Крыму он не был с 2013 года.