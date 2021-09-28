У Криму окупанти затримали матір українського добровольця

В окупованому Криму співробітники ФСБ вранці 28 вересня увірвалися у квартиру матері українського добровольця Станіслава Краснова, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n160868-u-krymu-okupanty-zatrymaly-matir-ukrayinskogo-dobrovolcya.html

Ракурс

У Криму окупанти затримали 74-річну матір українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова.

12 співробітників так званого «слідчого управління ФСБ м. Сімферополя» сьогодні, 28 вересня, о 6-й годині ранку зламали двері та увірвалися до квартири жінки. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Обшуки у помешканні 74-річної жінки тривали упродовж трьох годин з абсолютним порушенням процесуальних прав: без жодних пояснень і роз’яснення прав, обов’язків та порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів, — зазначила Денісова.

Зазначається, що в результаті були пошкоджені меблі та особисті речі. Також окупанти без належного оформлення вилучили телефон та інші електронні носії.

Після цього жінку доставили до «слідчого управління ФСБ», де саму безпідставно тримали декілька годин.

Вважаю, такі незаконні та цинічні дії представників так званої «поліції, ФСБ та слідчого комітету» стосовно громадянки України нічим іншим, як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній уряду території, — наголосила Денісова.

Денісова зазначила, що у зв’язку з цією ситуацією звернулася до генпрокурора РФ та Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

Сьогодні в 5.50 ранку мені подзвонила мама та сказала що невідомі (скоріш за все ФСБ) вибивають двері в квартиру, де я прописаний в Сімферополі. Я почув гуркіт вибивання дверей. Після цього шість годин не було зв’язку, — зазначив Краснов у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Краснова, окупанти шукали його — нібито він 11 вересня повернувся в Сімферополь.

За його словами, сьогоднішній інцидент не був випадковими репресіями. Краснов стверджує, що певні особи, щоб спровокувати напад на його матір, написали в ФСБ заяву, що він нібито перебуває в Криму.

Краснов зазначив, що це вже четвертий обшук з 2014 року, ще один проводило СБУ в 2011 році, в часи президенства Віктора Януковича. За словами Краснова, у Криму він не був з 2013 року.