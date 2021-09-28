Усик поїде в окупований Крим – чемпіон назвав причину. Фото: Sky Sports

https://racurs.ua/ua/n160848-usyk-poyide-v-okupovanyy-krym-chempion-nazvav-prychynu.html

Ракурс

Олександр Усик став новоспеченим чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO.

Українець заявив про намір відвідати окупований Крим після перемоги над британцем Ентоні Джошуа. Про це уродженець Сімферополя повідомив під час прес-конференції у Києві 28 вересня.

Усик розповів, що вже святкує свою перемогу та планує організувати салют з цього приводу. Боксер хоче продовжити святкування вже в Криму.

Потрібно дочекатися поясів, щоб поїхати додому, у Крим. Я хочу побачитися з тренером, зі своїми кумами, сестрою. Зайти у свій рідний зал, показати тренеру пояси та подякувати йому. Він зробив з хлопчиська чоловіка, — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся на арені «Тоттенгем» в Лондоні 25 вересня. Для українця цей поєдинок був першим чемпіонським в суперважкій вазі. Усик переміг одноголосним рішенням суддів — наприкінці поєдинку він активізувався й провів низку результативних атак, які у підсумку схилили результат на його користь.