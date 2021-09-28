Дрес-код Трускавця оприлюднили ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n160847-dres-kod-truskavcya-opryludnyly-zmi.html

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Дрес-код Трускавця, де фракція партії Володимира Зеленського «Слуга народу» проведе виїзне засідання, оприлюднили ЗМІ. Очільник фракції монобільшості Давид Арахамія заявив, що буде діджеєм на цьому заході.

Водночас народні депутати зі «Слуги народу» отримали наступні повідомлення щодо стилю одягу:

Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 2 жовтня 2021 року о 21.30. Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг на класичний чорний або максимально темний костюм разом із краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі. Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище колін, також можна одягнути брючний костюм або топ зі спідницею. На ноги — туфлі на високій шпильці або босоніжки, — цитують ЗМІ повідомлення СН.



Нагадаємо, фракція партії «Слуга народу» проведе виїзне засідання в Трускавці 1−2 жовтня. Захід проходитиме в готелі Rixos Prykarpattya. На території працюватиме медіацентр, де відбуватимуться брифінги представників партії. Раніше очільник політсили Олександр Корнієнко заявляв, що парламентарі на виїзному засіданні разом з президентом, членами уряду і керівниками силових відомств обговорять «стратегічні питання розвитку України».

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у Трускавець не покликали. Арахамія озвучив причину такого рішення.