Дресс-код Трускавца обнародовали СМИ

https://racurs.ua/n160847-dress-kod-truskavca-obnarodovali-smi.html

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Дресс-код Трускавца, где фракция партии Владимира Зеленского «Слуга народа» проведет выездное заседание, обнародовали СМИ. Глава фракции монобольшинства Давид Арахамия заявил, что будет диджеем на этом мероприятии.

В то же время народные депутаты из «Слуги народа» получили сообщения о стиле одежды:

Просим вас обратить внимание на желаемый дресс-код для гала-концерта, который состоится 2 октября 2021 в 21.30. Мужчины могут заменить фрак или смокинг на классический черный или максимально темный костюм вместе с галстуком или без него, также внешний вид дополнят черные классические туфли. Женщинам идеально подойдут коктейльные платья до колен или даже чуть выше колен, можно одеть брючный костюм или топ с юбкой. На ноги — туфли на высокой шпильке или босоножки, — цитируют СМИ сообщение СН.



Напомним, фракция партии «Слуга народа» проведет выездное заседание в Трускавце 1−2 октября. Мероприятие будет проходить в отеле Rixos Prykarpattya. На территории будет работать медиацентр, где планируются брифинги представителей партии. Ранее глава политсилы Александр Корниенко заявлял, что парламентарии на выездном заседании вместе с президентом, членами правительства и руководителями силовых ведомств обсудят «стратегические вопросы развития Украины».

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Трускавец не позвали. Арахамия озвучил причину такого решения.