Усик поедет в оккупированный Крым – чемпион назвал причину. Фото: Sky Sports

https://racurs.ua/n160848-usik-poedet-v-okkupirovannyy-krym-chempion-nazval-prichinu.html

Ракурс

Александр Усик стал новоиспеченным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Украинец заявил о намерении посетить оккупированный Крым после победы над британцем Энтони Джошуа. Об этом уроженец Симферополя сообщил во время пресс-конференции в Киеве 28 сентября.

Усик рассказал, что уже празднует свою победу и планирует организовать салют по этому поводу. Боксер хочет продолжить празднование уже в Крыму.

Нужно дождаться поясов, чтобы поехать домой, в Крым. Я хочу увидеться с тренером, со своими кумовьями, сестрой. Зайти в свой родной зал, показать тренеру пояса и поблагодарить его. Он сделал из мальчишки мужчину, — сказал Усик.



Напомним, бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоялся на арене «Тоттенхэм» в Лондоне 25 сентября. Для украинца этот поединок был первым чемпионским в супертяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей — в конце поединка он активизировался и провел ряд результативных атак, которые в итоге склонили результат в его пользу.

Контракт на бой с Джошуа предусматривал проведение реванша. Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на НСК «Олимпийский».