На Донбассе 26 сентября погиб Виктор Молостов, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n160867-nazvano-imya-pogibshego-26-sentyabrya-voennogo-foto.html

Ракурс

На Донбассе во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 49-летний Виктор Молостов.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Сахновщинской территориальной громады Харьковской области.

У погибшего остались жена и двое детей.

Отмечается, что церемония прощания с погибшим военным состоится 29 сентября в селе Новоалександровка этой территориальной общины.

Напомним, 26 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве. В результате один военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, другой — получил огнестрельное осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.