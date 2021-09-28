На Донбасі 26 вересня загинув Віктор Молостов, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n160867-nazvano-im-ya-zagyblogo-26-veresnya-viyskovogo-foto.html

Ракурс

На Донбасі під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 49-річний Віктор Молостов.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Сахновщинської територіальної громади Харківської області.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Зазначається, що церемонія прощання із загиблим військовим відбудеться 29 вересня у селі Новоолександрівка цієї територіальної громади.

Нагадаємо, 26 вересня на Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. В результаті один військовослужбовець дістав несумісне із життям поранення, інший — отримав вогнепальне осколкове поранення й був госпіталізований у стані середньої важкості.