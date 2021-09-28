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Ракурс
На Донбасі 26 вересня загинув Віктор Молостов, фото: «Українська правда»

Названо ім’я загиблого 26 вересня військового (ФОТО)

28 вер 2021, 19:49
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На Донбасі під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 49-річний Віктор Молостов.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Сахновщинської територіальної громади Харківської області.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Зазначається, що церемонія прощання із загиблим військовим відбудеться 29 вересня у селі Новоолександрівка цієї територіальної громади.


На Донбасі 26 вересня загинув Віктор Молостов, фото: Сахновщинська територіальна громада

Нагадаємо, 26 вересня на Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. В результаті один військовослужбовець дістав несумісне із життям поранення, інший — отримав вогнепальне осколкове поранення й був госпіталізований у стані середньої важкості.

Джерело: Ракурс


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