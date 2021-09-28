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Ракурс
Папа Франциск, фото: «Главком»

Папа Римський планує відвідати Україну — деталі

28 вер 2021, 19:03
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Папа Римський Франциск може відвідати України в наступному році.

Про це заявив архієпископ Львівський Мечислав Мокшицький в інтерв’ю польському порталу eКai.

Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року, — заявив архієпископ, відповідаючи на питання щодо ймовірності візиту понтифіка в Україну.

За його словами Римо-католицька церква в Україні «переживає весну» — щороку формуються одна-дві парафії, цього року також було освячено монастир сестер бенедиктинок.

Щодо тимчасово окупованого Криму, то, зазначає Мокшицький, католицька церква може вільно здійснювати там свою пастирську діяльність, хоча й стикається з певними матеріальними труднощами.

Також, зазначає Мокшицький, Римо-католицька церква намагається організовувати гуманітарну допомогу жителям сходу України, де триває військовий конфлікт.


Ми звертаємось до інших організацій, до наших братів у єпископаті, до Святого Отця, до Святого Престолу, щоб вони втрутилися, щоб нарешті прийшов мир і запанував в Україні, — зазначив архієпископ.

Джерело: eКai


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