Папа Римский планирует посетить Украину — деталиhttps://racurs.ua/n160866-papa-rimskiy-planiruet-posetit-ukrainu-detali.htmlРакурс
Папа Римский Франциск может посетить Украину в следующем году.
Об этом заявил архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий в интервью польскому порталу eКai.
Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит следующем году, — заявил архиепископ, отвечая на вопрос о вероятности визита понтифика в Украину.
По его словам Римско-католическая церковь в Украине «переживает весну» — ежегодно формируются один-два прихода, в этом году также был освящен монастырь сестер бенедиктинок.
Что касается временно оккупированного Крыма, то, отмечает Мокшицкий, католическая церковь может свободно осуществлять там свою пастырскую деятельность, хотя и сталкивается с определенными материальными трудностями.
Также, отмечает Мокшицкий, Римско-католическая церковь пытается организовывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, где продолжается военный конфликт.
Мы обращаемся к другим организациям, к нашим братьям в епископате, к Святому Отцу, к Святому Престолу, чтобы они вмешались, чтобы наконец пришел мир и воцарился в Украине, — отметил архиепископ.