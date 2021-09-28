Папа Франциск, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n160866-papa-rimskiy-planiruet-posetit-ukrainu-detali.html

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Папа Римский Франциск может посетить Украину в следующем году.

Об этом заявил архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий в интервью польскому порталу eКai.

Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит следующем году, — заявил архиепископ, отвечая на вопрос о вероятности визита понтифика в Украину.

По его словам Римско-католическая церковь в Украине «переживает весну» — ежегодно формируются один-два прихода, в этом году также был освящен монастырь сестер бенедиктинок.

Что касается временно оккупированного Крыма, то, отмечает Мокшицкий, католическая церковь может свободно осуществлять там свою пастырскую деятельность, хотя и сталкивается с определенными материальными трудностями.

Также, отмечает Мокшицкий, Римско-католическая церковь пытается организовывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, где продолжается военный конфликт.