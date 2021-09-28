Новый способ утилизации отходов разработали британские ученые, фото:

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Британские ученые нашли способ получения добавок к биотопливу с использованием излучения, которое может быть получено из ядерных отходов.

Ожидается, что в ближайшие годы доля биотоплива в бензине заметно возрастет, поэтому открытие нового способа производства этих добавок может помочь в борьбе за сокращение выбросов углекислого газа и решении проблемы изменения климата, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

В своей работе под названием «Производство возобновляемых топливных присадок из органических отходов с использованием ядерной энергии» ученые предлагают процесс производства одной из таких присадок — солькеталя (формы глицерина) — с использованием отходов как биохимической, так и ядерной промышленности: так называемый ядерный биорефабрикатор.

Исследователи обнаружили, что остаточная энергия отработанного ядерного топлива может быть использована для получения короткоживущего катализатора, образованного радиацией. Этот катализатор способствует реакции, в результате которой образуются солькеталь и ацетол.

Этот процесс не требует дорогих и энергоемких этапов, таких как изменение рН, высокая температура, высокое давление или дополнительные каталитические реагенты, при этом текущие расходы на радиационную обработку незначительные, — уверяют исследователи.

Солькеталь — это топливная добавка, которая увеличивает октановое число топлива и уменьшает образование смол, предотвращая таким образом нерегулярное сгорание топлива (детонацию) и потерю эффективности двигателя, а также снижая выбросы твердых частиц.

В то же время ацетол можно использовать в производстве других полезных химических веществ, таких как пропиленгликоль, или как краситель для текстильного производства.

Надежная, низкоуглеродистая энергия из ядерного или биотоплива является неотъемлемой частью многих стратегий сокращения выбросов углерода, однако атомные электростанции имеют высокие авансовые расходы, а производство биодизельного топлива производит отходы глицерина, который мало применяется для вторичного использования, — отмечается в сообщении.

С учетом имеющихся в Европе ядерных установок и бассейнов с ядерным топливом, исследователи считают, что за год таким образом можно получить 10 тыс. тонн солькеталя.