Новий спосіб утилізації відходів розробили британські учені, фото:

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Британські учені знайшли спосіб отримання добавок до біопалива з використанням випромінювання, яке може бути отримано з ядерних відходів.

Очікується, що в найближчі роки частка біопалива в бензині помітно зросте, тому відкриття нового способу виробництва цих добавок може допомогти в боротьбі за скорочення викидів вуглекислого газу і вирішенні проблеми зміни клімату, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

У своїй роботі під назвою «Виробництво поновлюваних паливних присадок з органічних відходів з використанням ядерної енергії» учені пропонують процес виробництва однієї з таких присадок — солькеталя (форми гліцерину) — з використанням відходів як біохімічної, так і ядерної промисловості: так званий ядерний біорефабрікатор.

Дослідники виявили, що залишкова енергія відпрацьованого ядерного палива може бути використана для отримання короткоживучого каталізатора, утвореного радіацією. Цей каталізатор сприяє реакції, в результаті якої утворюються солькеталь і ацетол.

Цей процес не вимагає дорогих і енергоємних етапів, таких як зміна рН, висока температура, високий тиск або додаткові каталітичні реагенти, при цьому поточні витрати на радіаційну обробку незначні, — запевняють дослідники.

Солькеталь — це паливна добавка, яка збільшує октанове число палива та зменшує утворення смол, запобігаючи в такий спосіб нерегулярному згорянню палива (детонації) та втратам ефективності двигуна, а також знижуючи викиди твердих частинок.

Водночас ацетол можна використовувати у виробництві інших корисних хімічних речовин, таких як пропіленгліколь, або як барвник для текстильного виробництва.

Надійна, низьковуглецева енергія з ядерного або біопалива є невід'ємною частиною багатьох стратегій скорочення викидів вуглецю, однак атомні електростанції мають високі авансові витрати, а виробництво біодизельного палива виробляє відходи гліцерину, який мало застосовується для вторинного використання, — наголошується в повідомленні.

З врахуванням наявних у Європі ядерних установок та басейнів з ядерним паливом, дослідники вважають, що за рік у такий спосіб можна отримати 10 тис. тонн солькеталу.