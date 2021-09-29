Чудо в Мадриде — что случилось в матче «Реала» и «Шерифа»

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Ракурс

«Реал» и «Шериф» из молдавского Тирасполя вошли в историю своим матчем во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Молдаване выиграли второй раз подряд, причем в гостях, и единолично возглавили турнирную таблицу. Сенсацию создала команда-дебютант ЛЧ, которую тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб.

В матче испанской и молдавской команд сыграли двое испанцев и ни одного гражданина Молдовы. «Шериф» выпустил граждан 10 различных стран.

Гол «Шерифа» в первом тайме забил Джасурбек Яхшибоев. За «Шериф» он дебютировал только 12 сентября.

Яхшибоев стал вторым узбеком, который забивал в Лиге чемпионов. До него в 2006 году забивал Максим Шацких за киевское «Динамо», причем также «Реалу».

Стоимость мадридца Карима Бензема в два раза больше, чем всего состава «Шерифа».

По ударам «Реал» уничтожил «Шериф» — 31:4, но проиграл.

Карло Анчелотти в конце матча одновременно заменил четырех своих игроков, но это не помогло.

В течение четырех лет «Реал» в третий раз проигрывает дома команде из стран бывшего СССР в Лиге чемпионов (в 2018 году — ЦСКА, в 2020 — «Шахтеру»).

Победный гол молдаван забил Себастьян Тилль — футболист, ранее игравший только в командах из Люксембурга и в российском «Тамбове».

«Ракурс» сообщал, что «Шахтер» в Киеве расписал боевую ничью против миланского «Интера».