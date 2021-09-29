На Донбассе бойцам ВСУ разрешили открывать огонь без согласования. Фото: УП

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается и уносит жизни украинских защитников. Бойцам Вооруженных сил разрешили открывать огонь без согласования с высшим руководством.

Соответствующее распоряжение дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также командирам разрешено применять все доступное вооружение, пишет издание «Бабель».

Кроме того, отныне военные могут не заполнять лишнюю документацию. Залужный на встрече с журналистами сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar «переехали из складов» и уже выполняют боевые задачи.

Как известно, в апреле 2021 года украинским военным на Донбассе запретили отвечать на провокационный огонь боевиков.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что украинские защитники имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций и территорий.

Источник: «Бабель»