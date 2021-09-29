Коронавирус инфицировал почти 10 тыс. украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n160875-koronavirus-inficiroval-pochti-10-tys-ukraincev-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Вспышка коронавируса в Украине набирает обороты. За прошедшие сутки, 28 сентября, болезнью заразились еще 9 тыс. 666 человек, среди них 953 ребенка и 204 медработника.
Из-за осложнений умерли 217 украинцев, еще 2 тыс. 855 человек были госпитализированы в больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
3 тыс. 281 человек выздоровел от коронавируса, медики сделали 92 тыс. 829 тестов (в частности методом ПЦР — 42 тыс. 132, методом ИФА — 10 тыс. 973).
Больше всего больных обнаружили в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 411 тыс. 622 человека;
- выздоровело — 2 млн 251 тыс. 352 человека;
- летальных случаев — 56 тыс. 80;
- проведено ПЦР-тестов — 12 млн 783 тыс. 263.
Напомним, вспышка коронавируса произошла в Волынском областном специализированном Доме ребенка. В больницу с «ковидом» попали 34 ребенка, также коронавирус обнаружили у пятерых работников заведения.