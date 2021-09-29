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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус інфікував майже 10 тис. українців за добу (ІНФОГРАФІКА)

29 вер 2021, 08:51
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Спалах коронавірус в Україні набирає обертів. За минулу добу, 28 вересня, хворобою заразилися ще 9 тис. 666 людей, серед них 953 дитини та 204 медпрацівники.

Через ускладнення померли 217 українців, ще 2 тис. 855 осіб госпіталізували в лікарні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

3 тис. 281 особа одужала від коронавірусу, медики зробили 92 тис. 829 тестів (зокрема методом ПЛР — 42 тис. 132, методом ІФА — 10 тис. 973).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Найбільше хворих виявили у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 411 тис. 622 особи;
  • одужало — 2 млн 251 тис. 352 особи;
  • летальних випадків — 56 тис. 80;
  • проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 783 тис. 263.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини. До лікарні з «ковідом» потрапили 34 дитини, також коронавірус виявили у п’ятьох працівників закладу.

Джерело: Ракурс


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