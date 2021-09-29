Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160875-koronavirus-infikuvav-mayje-10-tys-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Спалах коронавірус в Україні набирає обертів. За минулу добу, 28 вересня, хворобою заразилися ще 9 тис. 666 людей, серед них 953 дитини та 204 медпрацівники.

Через ускладнення померли 217 українців, ще 2 тис. 855 осіб госпіталізували в лікарні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

3 тис. 281 особа одужала від коронавірусу, медики зробили 92 тис. 829 тестів (зокрема методом ПЛР — 42 тис. 132, методом ІФА — 10 тис. 973).

Найбільше хворих виявили у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 411 тис. 622 особи;

одужало — 2 млн 251 тис. 352 особи;

летальних випадків — 56 тис. 80;

проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 783 тис. 263.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини. До лікарні з «ковідом» потрапили 34 дитини, також коронавірус виявили у п’ятьох працівників закладу.