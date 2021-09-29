Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві – заява США. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n160874-rosiya-zirvala-naradu-obsie-u-varshavi-zayava-ssha.html

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Росія зірвала щорічну нараду ОБСЄ - провідна конференція з прав людини мала відбутися у Варшаві.

На жаль, засідання ОБСЄ з питань реалізації людського виміру 2021 року (HDIM) не зібралося через рішення уряду Росії заблокувати зустріч, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сполучені Штати все ще очікують, що ОБСЄ та її держави-учасниці проведуть щорічні засідання, які передбачені законом.

Також США закликали Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантування захисту основних свобод і дозволяють громадянам притягувати свої уряди до відповідальності, зокрема шляхом вільних і чесних виборів.

Блінкен додав, що американська влада не залишить без уваги чергове порушення прав людини та продовжить співпрацю з союзниками та партнерами.

Нагадаємо, про затримання «неонацистів-терористів» з портретами Степана Бандери заявили в Федеральній службі безпеки РФ.

В Уфі російські силовики затримали п’ятьох місцевих мешканців, які нібито готували теракт у будівлі правоохоронної служби з використанням саморобних вибухових речовин і вибухових пристроїв. Підозрюваних суд країни-агресора вже арештував.