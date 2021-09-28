Разумков розповів, чи підпише закон про олігархів

Разумков розповів, чи підпише закон про олігархівhttps://racurs.ua/ua/n160873-razumkov-rozpoviv-chy-pidpyshe-zakon-pro-oligarhiv.htmlРакурс
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, підпише так званий закон про олігархів, в який під час другого читання у парламенті потрапила юридична колізія — протиріччя щодо того, хто визначає статус олігарха: РНБО чи НАЗК.
Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «Наш».
За словами Разумкова, для того, щоб виправити колізії в цьому законі, президенту України Володимиру Зеленському потрібно буде його його ветувати та повернути до Верховної Ради з пропозиціями. В іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроектом.
Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту Ради — ред.), переголосовувати якісь правки — це буде неправильно, — наголосив Разумков.
Він висловив сподівання, що 5 жовтня будуть проголосовані постанови, які фактично блокують підписання цього законопроекту. За словами Разумкова, буде дане доручення відповідному комітету — максимально швидко розглянути ці постанови.
Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала Верховна Рада, без будь-яких маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту, — запевнив Разумков. — Як тільки він повернеться або з вето, або з підписом президента, ми обов’язково його оприлюднимо в «Голосі України».