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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: прес-служба Верховної Ради

Разумков розповів, чи підпише закон про олігархів

28 вер 2021, 23:20
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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, підпише так званий закон про олігархів, в який під час другого читання у парламенті потрапила юридична колізія — протиріччя щодо того, хто визначає статус олігарха: РНБО чи НАЗК.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «Наш».

За словами Разумкова, для того, щоб виправити колізії в цьому законі, президенту України Володимиру Зеленському потрібно буде його його ветувати та повернути до Верховної Ради з пропозиціями. В іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроектом.

Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту Ради — ред.), переголосовувати якісь правки — це буде неправильно, — наголосив Разумков.

Він висловив сподівання, що 5 жовтня будуть проголосовані постанови, які фактично блокують підписання цього законопроекту. За словами Разумкова, буде дане доручення відповідному комітету — максимально швидко розглянути ці постанови.


Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала Верховна Рада, без будь-яких маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту, — запевнив Разумков. — Як тільки він повернеться або з вето, або з підписом президента, ми обов’язково його оприлюднимо в «Голосі України».

Джерело: Ракурс


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