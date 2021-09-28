Разумков рассказал, подпишет ли закон об олигархах

Дмитрий Разумков, фото: пресс-служба Верховной Рады

https://racurs.ua/n160873-razumkov-rasskazal-podpishet-li-zakon-ob-oligarhah.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, подпишет так называемый закон об олигархах, в который во время второго чтения в парламенте попала юридическая коллизия — противоречие относительно того, кто определяет статус олигарха: СНБО или НАПК.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала «Наш».

По словам Разумкова, для того, чтобы исправить коллизии в этом законе, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет его его ветировать и вернуть в Верховную Раду с предложениями. В противном случае придется вносить изменения в закон другим законопроектом.

Его не надо переголосовывать. Поскольку есть процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как глава парламента считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента Рады — ред.), переголосовывать какие-то правки — это будет неправильно, — подчеркнул Разумков.

Он выразил надежду, что 5 октября будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют подписание этого законопроекта. По словам Разумкова, будет дано поручение соответствующему комитету — максимально быстро рассмотреть эти постановления.