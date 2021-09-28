Разумков рассказал, подпишет ли закон об олигархах

Разумков рассказал, подпишет ли закон об олигархахhttps://racurs.ua/n160873-razumkov-rasskazal-podpishet-li-zakon-ob-oligarhah.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, подпишет так называемый закон об олигархах, в который во время второго чтения в парламенте попала юридическая коллизия — противоречие относительно того, кто определяет статус олигарха: СНБО или НАПК.
Об этом Разумков заявил в эфире телеканала «Наш».
По словам Разумкова, для того, чтобы исправить коллизии в этом законе, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет его его ветировать и вернуть в Верховную Раду с предложениями. В противном случае придется вносить изменения в закон другим законопроектом.
Его не надо переголосовывать. Поскольку есть процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как глава парламента считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента Рады — ред.), переголосовывать какие-то правки — это будет неправильно, — подчеркнул Разумков.
Он выразил надежду, что 5 октября будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют подписание этого законопроекта. По словам Разумкова, будет дано поручение соответствующему комитету — максимально быстро рассмотреть эти постановления.
Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала Верховная Рада, без каких-либо манипуляций. Если это произойдет, в тот же день я подпишу закон и направлю на подпись президенту, — заверил Разумков. — Как только он вернется или с вето, или с подписью президента, мы обязательно его обнародуем в «Голосе Украины».