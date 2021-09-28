Пожар на нефтезаводе вспыхнул в Беларуси (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160872-pojar-na-neftezavode-vspyhnul-v-belarusi-video.htmlРакурс
В Беларуси на расположенном в Новополоцке Витебской области заводе «Нафтан» сегодня, 28 сентября, вспыхнул пожар.
Возгорание возникло во время запуска установки замедленного коксования. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.
Произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием, — отмечают в ведомстве.
В результате возникло факельное горение на отметке +3 метра. По состоянию на 22.05 пожар локализован, факельное горение отсутствует.
Отмечается, что в борьбе с огнем задействованы 15 единиц техники.
В соцсетях появилось видео, которое показывает момент горения факела.
«Нафтан» — один из двух нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси. Он расположен в промышленной зоне Новополоцка в 4 км к юго-западу от жилых массивов города.
Напомним, в марте на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел масштабный взрыв.