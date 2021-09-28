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Ракурс
У Білорусі спалахнула пожежа на нафтозаводі, скріншот відео

Пожежа на нафтозаводі спалахнула в Білорусі (ВІДЕО)

28 вер 2021, 22:43
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У Білорусі на розташованому в Новополоцьку Вітебської області заводі «Нафтан» сьогодні, 28 вересня, спалахнула пожежа.

Займання виникло під час запуску установки сповільненого коксування. Про це повідомляє прес-служба МНС Білорусі.

Стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням, — зазначають у відомстві.

В результаті виникло факельне горіння на позначці +3 метра. Станом на 22.05 пожежа локалізована, факельне горіння відсутнє.

Зазначається, що у боротьбі з вогнем задіяні 15 одиниць техніки.

У соцмережах з’явилося відео, яке показує момент горіння факела.


«Нафтан» — один із двох нафтопереробних заводів у Білорусі. Він розташований в промисловій зоні Новополоцька за 4 км на північний захід від житлових масивів міста.

Нагадаємо, у березні на нафтопереробному заводі в Індонезії стався масштабний вибух.

Джерело: Ракурс


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