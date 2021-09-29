Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве — заявление СШАhttps://racurs.ua/n160874-rossiya-sorvala-soveschanie-obse-v-varshave-zayavlenie-ssha.htmlРакурс
Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ — ведущая конференция по правам человека должна была открыться в Варшаве.
К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Соединенные Штаты все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники проведут ежегодные заседания HDIM, предусмотренные законом.
Также США призвали Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов.
Блинкен добавил, что американские власти не оставит без внимания очередное нарушение прав человека и продолжит сотрудничество с союзниками и партнерами.
Напомним, о задержании «неонацистов-террористов» с портретами Степана Бандеры заявили в Федеральной Службе безопасности РФ.
В Уфе российские силовики задержали пятерых местных жителей, которые якобы готовили теракт в здании правоохранительной службы с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемых суд страны-агрессора уже арестовал.