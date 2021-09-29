Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве – заявление США. Фото: wz.lviv.ua

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Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ — ведущая конференция по правам человека должна была открыться в Варшаве.

К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники проведут ежегодные заседания HDIM, предусмотренные законом.

Также США призвали Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов.

Блинкен добавил, что американские власти не оставит без внимания очередное нарушение прав человека и продолжит сотрудничество с союзниками и партнерами.

Напомним, о задержании «неонацистов-террористов» с портретами Степана Бандеры заявили в Федеральной Службе безопасности РФ.

В Уфе российские силовики задержали пятерых местных жителей, которые якобы готовили теракт в здании правоохранительной службы с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемых суд страны-агрессора уже арестовал.