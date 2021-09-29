На Донбасі бійцям ЗСУ дозволили відкривати вогонь без погодження. Фото: УП

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Війна на Донбасі триває та забирає життя українських захисників. Бійцям Збройних сил дозволили відкривати вогонь у відповідь без погодження з вищим керівництвом.

Відповідне розпорядження дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також командирам дозволено застосовувати все доступне озброєння, пише видання «Бабель».

Окрім того, відтепер військові можуть не заповнювати зайву документацію. Залужний на зустрічі з журналістами повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar «переїхали зі складів» і вже виконують бойові завдання.

Як відомо, у квітні 2021 року українським військовим на Донбасі заборонили відповідати на провокаційний вогонь бойовиків.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що українські захисники мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю та здоров’ю, втрати позицій та територій.

Джерело: «Бабель»