"Бавария" разбила «Динамо» — как Луческу объяснил стыд в Мюнхене (ВИДЕО)

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Ракурс

«Динамо» крупно проиграло в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В Мюнхене киевляне пропустили дважды в первом тайме и трижды во втором.

Причины поражения 0:5 объяснил на пресс-конференции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Румынский специалист считает, что результат отражает то, что происходило на футбольном поле и он еще до игры говорил, что «Бавария» — главный претендент на победу в Лиге чемпионов.

Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий. Это показали события второго тайма, когда мы пошли отыгрываться. Можно сказать, что три или даже четыре пропущенные голы стали следствием наших ошибок, когда мы выходили из обороны и далеко отпускали мяч, а «Бавария» ловила нас на контратаках, — цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Он считает, что до первого гола «Динамо» играло хорошо и его команде нам удавалось сдерживать натиск соперника.

У «Баварии» практически не было моментов. Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуку — его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпустил мяч. Соперник прессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота. Скорее всего, это произошло из-за нашей неуверенность и страха ошибиться, — пояснил тренер.

Луческу не перевел, впрочем, всю ответственность на судей или мастерство соперника. Тренер подверг критики своих игроков за то, что они часто теряли мяч при последнем пасе, неправильно думали, поэтому не смогли забить.

Выходя вперед, оставляли позади свободные зоны, чем соперник умело воспользовался во втором тайме. А гол Сане с острого угла еще раз показал высокий уровень не только этого игрока, но и всех футболистов «Баварии», — подытожил наставник киевлян.

В другом матче группы F «Бенфика» дома разгромила «Барселону» 3:0. Сейчас киевляне с одним зачетным баллом на третьем месте.