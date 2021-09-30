28 сентября боевик с автоматом сдался украинским военным, фото: штаб ООС

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Ракурс

Боевик так называемой «ЛНР» 28 сентября, около 17.30, пришел на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил добровольно сдался в плен.

При себе он имел оружие — автомат. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что 23-летний боевик к оккупантам присоединился еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. «Службу» он проходил в должности механика-водителя в подразделении, базированном в оккупированной Кадиевке.

Отмечается, что там он впервые попробовал наркотики и стал наркозависимым.

По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. А дисциплина, как понятие — отсутствует вообще, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что он решил добровольно перейти на подконтрольную Украины территорию, не выдержав издевательств и постоянного унижения со стороны российских кураторов и своих «сослуживцев».

При этом, даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями, и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину — не остановили перебежчика, — отмечают в штабе ООС.

В настоящее время с ним работают следователи. Согласно ч .6 ст. 260 Уголовного кодекса, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и сообщило об этом правоохранителям.

Напомним, в прошлом году стало известно, что боевики на Донбассе создали заградительные отряды, члены которых стреляют в своих соратников, которые хотят сдаться или убежать домой.