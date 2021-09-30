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Ракурс
28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: штаб ООС

Бойовик «ЛНР» зі зброєю здався українським військовим (ФОТО)

30 вер 2021, 08:47
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Бойовик так званої «ЛНР» 28 вересня, близько 17.30, прийшов на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил добровільно здався в полон.

При собі він мав зброю — автомат. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що 23-річний бойовик до окупантів приєднався ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. «Службу» він проходив на посаді механіка-водія у підрозділі, який базується в тимчасово окупованій Кадіївці.

Зазначається, що там він вперше спробував наркотики і став наркозалежним.

Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття — відсутня взагалі, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що він вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію, не витримавши знущань та постійного приниження з боку російських кураторів та своїх «співслужбовців».

При цьому, навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями, та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину — не зупинили перебіжчика, — наголошують у штабі ООС.

Наразі з ним працюють слідчі. Згідно з ч .6 ст. 260 Кримінального кодексу, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та повідомила про це правоохоронцям.

28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: Сергій Стерненко

28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: штаб ООС

28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: штаб ООС

28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: штаб ООС


28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: штаб ООС

Нагадаємо, торік стало відомо, що бойовики на Донбасі створили загороджувальні загони, члени котрих стріляють у своїх соратників, які хочуть здатися чи втекти додому.

Джерело: Ракурс


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