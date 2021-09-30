28 вересня бойовик з автоматом здався українським військовим, фото: штаб ООС

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Ракурс

Бойовик так званої «ЛНР» 28 вересня, близько 17.30, прийшов на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил добровільно здався в полон.

При собі він мав зброю — автомат. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що 23-річний бойовик до окупантів приєднався ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. «Службу» він проходив на посаді механіка-водія у підрозділі, який базується в тимчасово окупованій Кадіївці.

Зазначається, що там він вперше спробував наркотики і став наркозалежним.

Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття — відсутня взагалі, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що він вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію, не витримавши знущань та постійного приниження з боку російських кураторів та своїх «співслужбовців».

При цьому, навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями, та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину — не зупинили перебіжчика, — наголошують у штабі ООС.

Наразі з ним працюють слідчі. Згідно з ч .6 ст. 260 Кримінального кодексу, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та повідомила про це правоохоронцям.

Нагадаємо, торік стало відомо, що бойовики на Донбасі створили загороджувальні загони, члени котрих стріляють у своїх соратників, які хочуть здатися чи втекти додому.