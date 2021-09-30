Ляшко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160938-prymusovoyi-vakcynaciyi-ne-bude-poyasnennya-moz.html

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Примусової вакцинації від коронавірусу для педагогів та працівників окремих професій не буде.

Натомість буде «обов'язкова». Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі із журналістами, передає «Дзеркало тижня».

Давайте розрізняти обов’язкову і примусову вакцинацію. Примусової вакцинації не буде. Обов’язкова вакцинація передбачена законодавством. МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є певна обов’язковість проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб. У цьому випадку ми говоримо про вакцинацію проти ковіду, — розповів Ляшко.

За словами очільника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), після погодження наказу про запровадження обов’язковою вакцинації роботодавець повинен буде відсторонити від роботи людей, які не вакциновані та не відповідають вимогам.

Збереження зарплати в таких випадках не буде. Є контролюючі органи, які перевіряють. Якщо роботодавець не відсторонив від роботи невакциновану людину, то він нестиме за це відповідальність, — додав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні проходитиме примусово для певних категорій українців.

Джерело: Дзеркало тижня