«Газпром» припинив продаж газу на 2022 рік

https://racurs.ua/ua/n160885-gazprom-prypynyv-prodaj-gazu-na-2022-rik.html

Ракурс

«Газпром експорт» прибрав з розкладу торгів на своїй електронній торговельній платформі (ЕТМ) всі контракти на 2022 рік.

«Інтерфакс» повідомив, що на сесіях з 27 вересня по 1 жовтня компанія виставила пропозиції про постачання газу в Європу тільки у 2023 році. При цьому раніше у вересні «Газпром експорт» також пропонував поставки на зиму 2022−2023 років. Тепер він припинив це робити.

ЕТМ — це додатковий інструмент для продажу палива, крім довгострокових контрактів і сторонніх платформ. З початку року продажі через цю платформу досягли 7,066 млрд кубометрів.

«Ракурс» повідомляв, що ціна на газ на нідерландському хабі TTF рекордно злетіла 28 вересня, вперше в історії досягнувши позначки в 1 тис. дол. за тисячу кубометрів.

Ціна найближчого (жовтневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці 29 вересня досягала 1 тис. 7 дол. за тисячу кубометрів. У вівторок вона скорегувалась нижче 950 дол.

Причиною могла стати публікація номінації на прокачку газу по газогону «Ямал-Європа». Але згодом росіяни повідомили, що відновлюють її тільки частково.

Раніше по «Ямал-Європа» росіяни різко скоротили прокачування в Європу і пояснили це «заявкою одного з клієнтів».

Глобальний драйвер європейської ціни на газ — котирування СПГ в Азії — з вівторка на середу також продовжили зростання, змушуючи Європу підтверджувати конкурентний рівень цін.

Раніше, 27 вересня, «Газпром» уклав контракт з Угорщиною на поставку 4,5 млрд кубометрів газу щорічно. Паливо піде в обхід України.

Росіяни не припиняють тиснути на Європу, домагаючись сертифікації «Північного потоку-2» у ФРН як незалежного газового оператора.