«Газпром» прекратил продажу газа на 2022 год

https://racurs.ua/n160885-gazprom-prekratil-prodaju-gaza-na-2022-god.html

Ракурс

«Газпром экспорт» убрал из расписания торгов на своей электронной торговой платформе (ЭТП) все контракты на 2022 год.

«Интерфакс» сообщил, что на сессиях с 27 сентября по 1 октября компания выставила предложения о поставках газа в Европу только в 2023 году. При этом ранее в сентябре «Газпром экспорт» также предлагал поставки на зиму 2022−2023 годов. Теперь он прекратил это делать.

ЭТП — это дополнительный инструмент для продажи топлива, кроме долгосрочных контрактов и сторонних платформ. С начала года продажи через эту платформу достигли 7,066 млрд кубометров.

«Ракурс» сообщал, что цена на газ на нидерландском хабе TTF рекордно взлетела 28 сентября, впервые в истории достигнув отметки в 1 тыс. долл. за тысячу кубометров.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром 29 сентября достигала 1 тыс. 7 долл. за тысячу кубометров. Во вторник она скорректировалась ниже 950 долл.

Причиной могла стать публикация номинации на прокачку газа по газопроводу «Ямал-Европа». Но впоследствии россияне сообщили, что восстанавливают ее только частично.

Ранее по «Ямал-Европа» россияне резко сократили прокачку в Европу и объяснили это «заявкой одного из клиентов».

Глобальный драйвер европейской цены на газ — котировки СПГ в Азии — со вторника на среду также продолжили рост, заставляя Европу подтверждать конкурентный уровень цен.

Ранее, 27 сентября, «Газпром» заключил контракт с Венгрией на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Топливо пойдет в обход Украины.

Россияне не прекращают давить на Европу, добиваясь сертификации «Северного потока-2» в ФРГ в качестве независимого газового оператора.