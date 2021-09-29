Кейт Миддлтон появилась в роскошном золотом платье

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Ракурс

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру киноленты о спецагенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), которая состоялась вчера вечером в Лондоне. На публике герцогиня Кембриджская появилась в роскошном платье в золотых блестках от Jenny Packham.

Мировая премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде состоялась на 18 месяцев позже запланированного срока из-за пандемии коронавируса. Главную роль в фильме исполнил британский актер Дэниел Крейг, который во время премьеры успел пообщаться с Кейт Миддлтон.

На мероприятие, помимо герцогов Кембриджских, пришли принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, герцогиней Корнуолльской.

На премьере присутствовали актрисы, которые исполняли роли спутниц Бонда, а также звезды шоу-бизнеса, среди которых Билли Айлиш, Рами Малек и режиссер Кэри Джоджи Фукунага.