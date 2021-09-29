Кейт Міддлтон з’явилася у розкішній золотій сукні

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Ракурс

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали світову прем'єру кінострічки про спецагента 007 Джеймса Бонда «Не час помирати» (No Time To Die), яка відбулася минулого вечора у Лондоні. На публіці герцогиня Кембриджська з’явилася у розкішній сукні в золотих блискітках Jenny Packham.

Світова прем'єра останнього фільму про Джеймса Бонда відбулася на 18 місяців пізніше запланованого терміну через пандемію коронавірусу. Головну роль у фільмі виконав британський актор Деніел Крейг, який під час прем'єри встиг поспілкуватися з Кейт Міддлтон.

На захід, окрім герцогів Кембриджських, прийшли принц Чарльз із дружиною Каміллою Паркер-Боулз, герцогинею Корнуолльскою.

На прем'єрі були присутні акторки, котрі виконували ролі супутниць Бонда, а також зірки шоу-бізнесу, серед яких Біллі Айліш, Рамі Малек і режисер Кері Джоджі Фукунага.