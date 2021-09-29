Коронавірус у Харкові. Фото: «Суспільне»

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Коронавірус у Харківській області б'є рекорди — за добу в регіоні виявили 976 випадків COVID-19.

Померли від хвороби за два дні 27 хворих, а 269 вчора видужали. Усього з початку карантину у регіоні зареєстрували 164 тис. 376 випадки коронавірусу. Одужали 149 тис. 532 осіб, а померли 3 тис. 912 хворих. Відповідну статистику наводять головний санлікар області Любов Махота та Харківська ОДА, передає «Суспільне».

За добу на «ковід» захворіли 646 жителів Харкова. Нові випадки виявили в районах області:

Харківський — 103;

Лозівський — 68;

Чугуївський — 56;

Ізюмський — 38;

Куп’янський — 28;

Богодухівський — 21;

Красноградський — 16.

Через пандемію Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня заповнена на половину. За останні 14 днів пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом тут побільшало втричі. На день приймають до 50 дітей. Ліків та засобів особистого захисту у лікарні достатньо, не вистачає лише медиків. Зараз лікарні перебуває 157 дітей, четверо у реанімації.

Підвищення температури, температура, що погано знижується, в першу чергу, як і у дорослих, це кашель, це задишка, низька сатурація. І у дітей ще бувають різні прояви на цьому тлі, чим менше дитина. Це і кишкові прояви внаслідок інтоксикації, і неврологічні ускладнення, — розповів про симптоми хвороби директор медичного закладу Дмитро Кухар.

Як зазначається, за кількістю нових випадків за добу Харківщина лідирує серед регіонів України. Вчора, 28 вересня, найбільше підтверджених випадків «ковіду» виявили у Харківській області — 976 хворих.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, хворобою заразилися 9 тис. 666 людей, серед них 953 дитини та 204 медпрацівники. Через ускладнення померли 217 українців, ще 2 тис. 855 осіб госпіталізували в лікарні.

Джерело: «Суспільне»