Коронавирус в Харькове. Фото: «Общественное»

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Коронавирус в Харьковской области бьет рекорды — за сутки в регионе выявили 976 случаев COVID-19.

Умерли от болезни за два дня 27 больных, а 269 вчера выздоровели. Всего с начала карантина в регионе зарегистрировали 164 тыс. 376 случаев коронавируса. Выздоровели 149 тыс. 532 человек, а умерли 3 тыс. 912 больных. Соответствующую статистику приводят главный санврач области Любовь Махота и Харьковская ОГА, передает «Общественное».

За сутки «ковидом» заболели 646 жителей Харькова. Новые случаи выявили в районах области:

Харьковский — 103;

Лозовский — 68;

Чугуевский — 56;

Изюмский — 38;

Купянский — 28;

Богодуховский — 21;

Красноградский — 16.

Из-за пандемии Харьковская областная детская инфекционная больница заполнена на половину. За последние 14 дней пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом здесь увеличилось втрое. В день принимают до 50 детей. Лекарств и средств личной защиты в больнице достаточно, не хватает только медиков. Сейчас в больнице находится 157 детей, четверо в реанимации.

Повышение температуры, температура плохо снижается, в первую очередь, как и у взрослых, это кашель, это одышка, низкая сатурация. И у детей еще бывают разные проявления на этом фоне, чем меньше ребенок. Это и кишечные проявления вследствие интоксикации, и неврологические осложнения, — рассказал о симптомах болезни директор медицинского учреждения Дмитрий Кухар.

Как отмечается, по количеству новых случаев за сутки Харьковщина лидирует среди регионов Украины. Вчера, 28 сентября, больше всего подтвержденных случаев «ковида» обнаружили в Харьковской области — 976 больных.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 сентября, болезнью заразились 9 тыс. 666 человек, среди них 953 ребенка и 204 медработника. Из-за осложнений умерли 217 украинцев, еще 2 тыс. 855 человек госпитализировали в больницы.

Источник: «Общественное»