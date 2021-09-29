Белорус застрелил сотрудника КГБ, его убили ответным огнем

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Ракурс

В Беларуси убит сотрудник КГБ — его застрелил минчанин, к которому силовики ворвались в квартиру. Стрелявший был убит ответным огнем.

Инцидент произошел 28 сентября в Минске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Об том сообщает пресс-служба КГБ.

В ведомстве утверждают, что мужчина якобы подозревался в причастности к террористической деятельности. Прокуратура заявила, что сотрудники КГБ действовали в соответствии с законодательством.

Личность стрелявшего минчанина установили журналисты. 31-летний Андрей Зельцер жил в квартире жены, куда и ворвались силовики.

Мужчина работал в американской IT-компании, занимался фехтованием и триатлоном. Со спортивных стартов имел множество медалей. У него остался 8-летний сын, жена после трагедии находится под следствием.

На видеозаписи видно, как сотрудники КГБ врываются в квартиру и один из них получает огнестрельное ранение. В ответ силовики открывают огонь из пистолетов.

Съемка велась с нескольких ракурсов. Часть кадров снята с видеокамеры оперативников, остальное — с устройства, которое было установлено в квартире жены Зельцера. На записи видно, что и жена Зельцера вела съемку трагедии на свой мобильный телефон.