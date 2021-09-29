Білорус застрелив співробітника КДБ, його вбили вогнем у відповідь

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Ракурс

У Білорусі вбито співробітника КДБ — його застрелив мінчанин, до якого силовики увірвалися у квартиру. Стрілка було вбито вогнем у відповідь.

Інцидент стався 28 вересня в Мінську. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 139 (вбивство особи у зв’язку зі здійсненням ним службової діяльності). Про те повідомляє прес-служба КДБ.

У відомстві стверджують, що чоловік нібито підозрювався в причетності до терористичної діяльності. Прокуратура заявила, що співробітники КДБ діяли відповідно до законодавства.

Особу мінчанина встановили журналісти. 31-річний Андрій Зельцер жив у квартирі дружини, куди і ввірвалися силовики.

Чоловік працював в американській IT-компанії, займався фехтуванням і тріатлоном. Зі спортивних стартів мав безліч медалей. У нього залишився 8-річний син, дружина після трагедії перебуває під слідством.

На відеозаписі видно, як співробітники КДБ вриваються у квартиру й один з них отримує вогнепальне поранення. У відповідь силовики відкривають вогонь з пістолетів.

Зйомка велася з декількох ракурсів. Частина кадрів знята з відеокамери оперативників, решта — з пристрою, який було встановлено у квартирі дружини Зельцера. На записі видно, що і дружина Зельцера вела зйомку трагедії на свій мобільний телефон.