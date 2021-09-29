Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Токсичні хмари нависли над Канарами, де лава сягнула води

Токсичні хмари нависли над Канарами, де лава сягнула океану (ФОТО, ВІДЕО)

29 вер 2021, 10:36
999

Токсичні хмари нависли над Канарами, де вулканічна лава на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану. Внаслідок контакту води і розпеченого потоку утворилися хмари токсичного газу чорного та білого кольорів.

Лава досягла води в районі Плая-Нуева острова. За даними науковців, токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров’я місцевих мешканців і туристів — викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання. Випари можуть бути смертельно небезпечні — жертвою попереднього виверження на острові в 1971 році стала одна особа. Про це повідомляє ВВС.

Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитися.

Видання El Pais зауважує, що активність вулкана і рух лави відбувається непередбачувано, то прискорюється, то сповільнюється.


Нагадаємо, внаслідок виверження, яке почалося 19 вересня, було знищено близько 600 будинків, понад 6 тис. осіб довелося евакуювати. На острові проживають близько 85 тис. осіб. В Інституті вулканології Канарських островів вважають, що нинішнє виверження може тривати три місяці.

Влада Іспанії оголосила Ла-Пальму — північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки — зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів