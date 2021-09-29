Токсичні хмари нависли над Канарами, де лава сягнула води

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Токсичні хмари нависли над Канарами, де вулканічна лава на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану. Внаслідок контакту води і розпеченого потоку утворилися хмари токсичного газу чорного та білого кольорів.

Лава досягла води в районі Плая-Нуева острова. За даними науковців, токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров’я місцевих мешканців і туристів — викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання. Випари можуть бути смертельно небезпечні — жертвою попереднього виверження на острові в 1971 році стала одна особа. Про це повідомляє ВВС.

Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитися.

Видання El Pais зауважує, що активність вулкана і рух лави відбувається непередбачувано, то прискорюється, то сповільнюється.

Нагадаємо, внаслідок виверження, яке почалося 19 вересня, було знищено близько 600 будинків, понад 6 тис. осіб довелося евакуювати. На острові проживають близько 85 тис. осіб. В Інституті вулканології Канарських островів вважають, що нинішнє виверження може тривати три місяці.

Влада Іспанії оголосила Ла-Пальму — північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки — зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.