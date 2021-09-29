Прем’єра нового фільму про Джеймса Бонда у Лондоні. Фото: James Bond у Twitter

https://racurs.ua/ua/n160881-premiera-novogo-filmu-pro-djeymsa-bonda-vidbulasya-u-londoni-foto.html

Ракурс

Прем'єра 25-го фільму про агента 007 Джеймса Бонда «Не час вмирати"відбулася 28 вересняуЛондоні.

Нинішній Джеймс Бонд, британський актор Деніел Крейг, одним із перших прибув на червону доріжку. Він зіграв у п’яти фільмах про британського спецагента і ця стрічка стала останньою. Виконавець головної ролі одягнув оксамитовий малиновий піджак з традиційним метеликом, характерним для Бонда. Про це повідомляє Reuters.

Компанію акторові склали «дівчина Бонда» Леа Сейду, актриси Лашана Лінч, Ана де Армас, актор Бен Уішоу та Рамі Малік, який виконав роль головного антагоніста.

Також у заході взяли участь лауреати премії «Оскар», а також члени британської королівської сім’ї — принц Чарльз зі своєю дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт. Були на прем'єрі й актриса з декількох попередніх фільмів про агента 007 Джуді Денч, а також володарка премії «Греммі» Біллі Айліш — авторка і виконавиця головного саундтреку до фільму.

Як відомо, фільм «007: Не час помирати» (No Time to Die) — 25 стрічка з серії фільмів про англійського агента Джеймса Бонда, героя романів Яна Флемінга.

Нагадаємо, новий фільм бондіади «Не час помирати» буде багатим на автомобілі. У стрічці засвітилися знаменитий Aston Martin DB5, дводверка Aston Martin DBS Superleggera, гіперкар Valhalla, позашляховики Land Rover Defender та Range Rover Sport.

Джерело: Reuters