Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде в Лондоне. Фото: Джеймс Бонд в Twitter

https://racurs.ua/n160881-premera-novogo-filma-o-djeymse-bonde-sostoyalas-v-londone-foto.html

Ракурс

Премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоялась 28 сентября в Лондоне.

Нынешний Джеймс Бонд, британский актер Дэниел Крейг, одним из первых прибыл на красную дорожку. Он сыграл в пяти фильмах о британском спецагенте и эта лента стала последней. Исполнитель главной роли надел бархатный малиновый пиджак с традиционной бабочкой, характерной для Бонда. Об этом сообщает Reuters.

Компанию актеру составили «девушка Бонда» Леа Сейду, актриса Лашана Линч, Ана де Армас, актер Бен Уишоу и Рами Малик, который исполнил роль главного антагониста.

Также в мероприятии приняли участие лауреаты премии «Оскар», а также члены британской королевской семьи — принц Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. Были на премьере и актриса из нескольких предыдущих фильмов об агенте 007 Джуди Денч, а также обладательница премии «Грэмми» Билли Айлиш — автор и исполнительница главного саундтрека к фильму.

Как известно, фильм «007: Не время умирать» (No Time to Die) — 25 лента из серии фильмов про английского агента Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга.

Напомним, новый фильм бондиады «Не время умирать» будет богатым на автомобили. В ленте засветились знаменитый Aston Martin DB5, двухдверка Aston Martin DBS Superleggera, гиперкар Valhalla, внедорожники Land Rover Defender и Range Rover Sport.

Источник: Reuters