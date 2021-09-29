ПритулОК — в сети обсуждают заявление Притулы о своей партии

https://racurs.ua/n160880-pritulok-v-seti-obsujdaut-zayavlenie-prituly-o-svoey-partii.html

Ракурс

Сергей Притула, волонтер, телеведущий и юморист, который в 2020 году баллотировался в мэры Киева от партии «Голос», объявил о создании собственной политической партии.

Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования, если вы хотите сейчас эксклюзива в виде некоего нейминга, брендинга и так далее, то дайте мне немного времени и я обязательно вам расскажу, — заявил Притула в эфире «24 телеканала».

Он пообещал, что это не будет «какая-то виртуальная история», однако спешить с организационными вопросами он не намерен.

Притула и раньше намекал на свой собственный проект в политике и только сейчас подтвердил участие в парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 (или 2024) году.

Институционально парламент не давал поиздеваться из страны за все годы и наплевать на Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и Викторе Януковиче именно парламент был «тем» институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче, — пояснил Притула.

Председатель партии «Голос» Кира Рудык в интервью «Суспільному» подтвердила, что Притула действительно создает собственную партию, а несколько депутатов, вышедших из «Голоса», планируют вместе с ним свое политическое будущее.

Рудык также напомнила опрос социологической группы «Рейтинг» где, в частности, речь шла об условной политической партии Притулы. Там такое образование набрало минимум голосов опрошенных.

Рудык считает партию Притулы шагом Офиса президента, который ослабляет оппозицию провластной «Слуге народа».

В сети намерении Притулы встретили неоднозначно. Часто в комментариях ему напоминают судьбу Святослава Вакарчука и раскол в «Голосе». Кроме того, Притулу подозревают в симпатиях к нему владельца телепула, миллиардера и зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука.