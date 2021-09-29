Гиперзвуковую ракету запустила Северная Корея – появилось фото. Фото: epa/vostock-photo

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Северная Корея осуществила новый запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки. Запуск был осуществлен с восточного побережья КНДР в направлении моря.

В первом испытательном запуске ученые министерства обороны КНДР «подтвердили навигационный контроль и стабильность ракеты». Об этом сообщает Reuters.

В ракетах Hwasong используются двигатели на жидком топливе. Это испытание стало первым запуском жидкотопливных ракет с 2017 года.

Результаты испытаний показали, что все технические характеристики соответствуют проектным требованиям. Власти заявили, что запуск имел «стратегическое значение для укрепления возможностей самообороны» КНДР.

Запуск ракеты КНДР не представляет непосредственной угрозы для военных США, территории страны или ее союзников, заявили в Индо-Тихоокеанском командовании американских вооруженных сил (INDOPACOM).

Согласно заявлению, командование США осведомлено о запуске ракеты и «тесно консультируется» с союзниками.

Напомним, днем ранее гиперзвуковая крылатая ракета прошла успешные испытания в Соединенных Штатах Америки. Состоялись летные тесты гиперзвукового комплекса Hypersonic Air-breathing Weapon Concept. Ракету разработали Raytheon и Northrop Grumman.

Источник: Reuters