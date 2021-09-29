Гіперзвукову ракету запустила Північна Корея – з’явилося фото. Фото: epa/vostock-photo

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Північна Корея здійснила новий запуск гіперзвукової балістичної ракети, здатної нести ядерні боєголовки. Запуск був здійснений зі східного узбережжя КНДР в напрямку моря.

У першому випробувальному запуску вчені міністерства оборони КНДР «підтвердили навігаційний контроль і стабільність ракети». Про це повідомляє Reuters.

У ракетах Hwasong використовуються двигуни на рідкому паливі. Це випробування стало першим запуском рідкопаливної ракети з 2017 року.

Результати випробувань показали, що всі технічні характеристики відповідають проектним вимогам. Влада заявила, що запуск мав «стратегічне значення для зміцнення можливостей самооборони» КНДР.

Запуск ракети КНДР не становить безпосередньої загрози для військових США, території країни або її союзників, заявили в Індо-Тихоокеанському командуванні американських збройних сил (INDOPACOM).

Згідно із заявою, командування США поінформоване про запуск ракети та «тісно консультується» з союзниками.

Нагадаємо, днем раніше гіперзвукова крилата ракета пройшла успішні випробування у Сполучених Штатах Америки. Відбулися льотні тести гіперзвукового комплексу Hypersonic Air-breathing Weapon Concept. Ракету розробили Raytheon і Northrop Grumman.

Джерело: Reuters