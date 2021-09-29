ДТП під Києвом – зіткнулися вантажівка і легковик, є загиблі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160878-dtp-pid-kyievom-zitknulysya-vantajivka-i-legkovyk-ie-zagybli-foto.html

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ДТП під Києвом призвела до смерті двох людей, ще троє потрапили до лікарні. Смертельна аварія сталася у селищі Козин Київської області.

29 вересня близько 7.00 зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

Слідчі встановлюватимуть всі обставини події. Внаслідок аварії ускладнено рух в обох напрямках, тож водіїв просять обирати інші маршрути.

Нагадаємо, ДТП в Угорщині забрала життя п’ятьох людей, серед них двоє громадян України. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою поблизу міста Абонь. Аварія сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок.