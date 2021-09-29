Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДТП під Києвом – зіткнулися вантажівка і легковик, є загиблі. Фото: УП

ДТП під Києвом — зіткнулися вантажівка і легковик, є загиблі (ФОТО)

29 вер 2021, 09:37
999

ДТП під Києвом призвела до смерті двох людей, ще троє потрапили до лікарні. Смертельна аварія сталася у селищі Козин Київської області.

29 вересня близько 7.00 зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

Слідчі встановлюватимуть всі обставини події. Внаслідок аварії ускладнено рух в обох напрямках, тож водіїв просять обирати інші маршрути.


Нагадаємо, ДТП в Угорщині забрала життя п’ятьох людей, серед них двоє громадян України. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою поблизу міста Абонь. Аварія сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів