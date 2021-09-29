ДТП под Киевом – столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие. Фото: УП

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ДТП под Киевом привело к смерти двух человек, еще трое попали в больницу. Смертельная авария произошла в поселке Козин Киевской области.

29 сентября около 7.00 столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Toyota. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия. В результате аварии затруднено движение в обоих направлениях, поэтому водителей просят выбирать другие маршруты.

Напомним, ДТП в Венгрии унесло жизни пяти человек, среди них двое граждан Украины. Микроавтобус столкнулся с грузовиком близ города Абонь. Авария произошла 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.