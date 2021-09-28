Гіперзвукову крилату ракету успішно випробували в США. Фото:

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Гіперзвукова крилата ракета пройшла успішні випробування у Сполучених Штатах Америки.

Відбулися льотні тести гіперзвукового комплексу Hypersonic Air-breathing Weapon Concept. Ракету розробили Raytheon і Northrop Grumman. Про успішне випробування демонстраційного зразка повідомило оборонно-дослідницьке агентство DARPA, передає The Drive.

Ракету запустили з борту повітряного носія. Незабаром після відділення був активований двигун ракети. Розробники зазначають, що завдяки відносно невеликій масі й габаритам у майбутньому такі ракети можуть нести найрізноманітніші американські літаки — як стратегічні бомбардувальники, так і винищувач п’ятого покоління F-35.

Нагадаємо, у державному підприємстві «Укроборонпром» заявили, що ракети берегового ракетного комплексу «Нептун» і комплексу «Вільха» отримають нові бойові частини, які збільшать потужність боєприпасів.

Джерело: The Drive