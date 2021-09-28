Локдаун поруч — Україна близька до трійки лідерів COVID-захворюваності в Європі

https://racurs.ua/ua/n160849-lokdaun-poruch-ukrayina-blyzka-do-triyky-lideriv-covid-zahvoruvanosti-v-ievropi.html

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Темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні настільки стрімкі, що вже через два тижні країна може опинитися в трійці лідерів за розповсюдженням у Європі.

Зростає й кількість госпіталізацій. Наразі Україна в європейській п’ятірці щодо розповсюдження СOVID-19.

За останній тиждень відбулося сповільнення темпів зростання захворюваності та добових госпіталізацій в Україні, але ці показники залишаються максимально великими, — зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Ганиченко 28 вересня презентував результати «Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19» від Центру економіки охорони здоров’я KSE.

Госпіталізацій стало більше на 28% (минулого тижня цей показник становив +51%), кількість нових випадків збільшилася на 36% (минулого тижня +68%). Наразі Україна знаходиться в п’ятірці європейських країн з найвищим рівнем захворюваності на COVID-19. За два тижні наша країна може увійти у трійку лідерів. Вона перебуватиме там разом із Великою Британією та Румунією.

Госпіталізації більш ніж наполовину перевершують виписки. Зайнятість ковідних ліжок становить 27% (+10% за тиждень). Цього тижня зафіксовано три регіони з найбільш критичною ситуацією: Чернівецька, Харківська та Луганська області, які наближаються до показників «червоного» рівня епіднебезпеки.