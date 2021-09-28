Локдаун рядом — Украина близка к тройке лидеров COVID-заболеваемости в Европе

https://racurs.ua/n160849-lokdaun-ryadom-ukraina-blizka-k-troyke-liderov-covid-zabolevaemosti-v-evrope.html

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Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине настолько стремительны, что уже через две недели страна может оказаться в тройке лидеров по распространению в Европе.

Растет и количество госпитализаций. Сейчас Украина в европейской пятерке по распространению СOVID-19.

За последнюю неделю произошло замедление темпов роста заболеваемости и суточных госпитализаций в Украине, но эти показатели остаются очень большими, — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Ганиченко 28 сентября представил результаты «Анализа текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19» от Центра экономики здравоохранения KSE.

Госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составлял +51%), количество новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе +68%). Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. За две недели наша страна может войти в тройку лидеров. Она будет находиться там вместе с Великобританией и Румынией.

Госпитализации более чем наполовину превосходят выписки. Заняты 27% ковидних коек (+10% за неделю). На этой неделе зафиксировано три региона, где ситуация самая критическая: Черновицкая, Харьковская и Луганская области. Показатели в этих областях приближаются к значениям «красного» уровня эпидопасности.