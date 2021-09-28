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Ракурс
Локдаун рядом — Украина близка к тройке лидеров COVID-заболеваемости в Европе

Локдаун рядом — Украина близка к тройке лидеров COVID-заболеваемости в Европе

28 сен 2021, 15:30
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Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине настолько стремительны, что уже через две недели страна может оказаться в тройке лидеров по распространению в Европе.

Растет и количество госпитализаций. Сейчас Украина в европейской пятерке по распространению СOVID-19.

За последнюю неделю произошло замедление темпов роста заболеваемости и суточных госпитализаций в Украине, но эти показатели остаются очень большими, — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Ганиченко 28 сентября представил результаты «Анализа текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19» от Центра экономики здравоохранения KSE.

Госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составлял +51%), количество новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе +68%). Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. За две недели наша страна может войти в тройку лидеров. Она будет находиться там вместе с Великобританией и Румынией.


Госпитализации более чем наполовину превосходят выписки. Заняты 27% ковидних коек (+10% за неделю). На этой неделе зафиксировано три региона, где ситуация самая критическая: Черновицкая, Харьковская и Луганская области. Показатели в этих областях приближаются к значениям «красного» уровня эпидопасности.

Темпы распространения коронавируса в Украине и в Европе, данные - Киевская школа экономики

Источник: Ракурс


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